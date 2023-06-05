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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В российском нижнем новгороде пылает завод крепежных изделий - росСМИ

Киев • УНН

 • 765729 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В россии, в городе нижний новгород горит завод, дым видно из разных частей города. Об этом пишет Astra, передает УНН.

В российском нижнем новгороде пылает завод крепежных изделий - росСМИ

Детали

В нижнем новгороде горит завод крепежных изделий "Красная Этна", сообщают местные жители. Причина возгорания пока что не известна.

Дополнение

Ранее сообщалось, что ночью в белгородской области россии произошел пожар на энергетическом объекте. Губернатор области отметил, что причиной возгорания якобы стала взрывчатка, сброшенная с беспилотника. 

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