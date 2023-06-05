В российском нижнем новгороде пылает завод крепежных изделий - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В россии, в городе нижний новгород горит завод, дым видно из разных частей города. Об этом пишет Astra, передает УНН.
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В нижнем новгороде горит завод крепежных изделий "Красная Этна", сообщают местные жители. Причина возгорания пока что не известна.
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Ранее сообщалось, что ночью в белгородской области россии произошел пожар на энергетическом объекте. Губернатор области отметил, что причиной возгорания якобы стала взрывчатка, сброшенная с беспилотника.
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