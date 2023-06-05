У російському нижньому новгороді палає завод кріпильних виробів - росЗМІ

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У Нижньому Новгороді горить завод кріпильних виробів "Красная Этна", повідомляють місцеві жителі. Причина загоряння поки що не відома.

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Раніше повідомлялося, що вночі в бєлгородській області росії сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Губернатор області зазначив, що причиною загоряння нібито стала вибухівка, скинута з безпілотника.

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