У російському нижньому новгороді палає завод кріпильних виробів - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В росії, у місті нижній новгород горить завод, дим видно з різних частин міста. Про це пише Astra, передає УНН.
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У Нижньому Новгороді горить завод кріпильних виробів "Красная Этна", повідомляють місцеві жителі. Причина загоряння поки що не відома.
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Раніше повідомлялося, що вночі в бєлгородській області росії сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Губернатор області зазначив, що причиною загоряння нібито стала вибухівка, скинута з безпілотника.
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