На росії загорівся нафтопереробний завод – губернатор краснодарського краю

Цитата

"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА", - йдеться у повідомленні губернатора.

Деталі

За інформацією Telegram-каналу “Shot”, попередньо атака безпілотників сталася близько 3-ї години ночі.

"Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів", – пише канал.

"Baza" опублікувала відео, на якому, ймовірно, зафіксовано "приліт" БПЛА.