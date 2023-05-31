На росії загорівся нафтопереробний завод – губернатор краснодарського краю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У краснодарському краї рф сталась пожежа на Афіпський нафтопереробний завод. Ймовірною причиною називають попадання безпілотників. Про це повідомляє губернатор краснодарського краю веніамін кондратьєв у Telegram, а також російський Telegram-канали, пише УНН.
Цитата
"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА", - йдеться у повідомленні губернатора.
Деталі
За інформацією Telegram-каналу “Shot”, попередньо атака безпілотників сталася близько 3-ї години ночі.
"Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів", – пише канал.
"Baza" опублікувала відео, на якому, ймовірно, зафіксовано "приліт" БПЛА.