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На росії загорівся нафтопереробний завод – губернатор краснодарського краю

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У краснодарському краї рф сталась пожежа на Афіпський нафтопереробний завод. Ймовірною причиною називають попадання безпілотників. Про це повідомляє губернатор краснодарського краю веніамін кондратьєв у Telegram, а також російський Telegram-канали, пише УНН.

Цитата 

"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА", - йдеться у повідомленні губернатора. 

Деталі

 За інформацією Telegram-каналу “Shot”, попередньо атака безпілотників сталася близько 3-ї години ночі.

"Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів", – пише канал.

"Baza" опублікувала відео, на якому, ймовірно, зафіксовано "приліт" БПЛА.

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