На россии загорелся нефтеперерабатывающий завод - губернатор краснодарского края
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В краснодарском крае рф произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Вероятной причиной называют попадание беспилотников. Об этом сообщает губернатор краснодарского края вениамин кондратьев в Telegram, а также российский Telegram-каналы, пишет УНН.
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"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина – прилет БПЛА", - говорится в сообщении губернатора.
Детали
По информации Telegram-канала “Shot”, предварительно атака беспилотников произошла около 3 часов ночи.
"Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен за несколько километров", – пишет канал.
"Baza" опубликовала видео, на котором, вероятно, зафиксирован "прилет" БПЛА.