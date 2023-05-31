На россии загорелся нефтеперерабатывающий завод - губернатор краснодарского края

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"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина – прилет БПЛА", - говорится в сообщении губернатора.

Детали

По информации Telegram-канала “Shot”, предварительно атака беспилотников произошла около 3 часов ночи.

"Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен за несколько километров", – пишет канал.

"Baza" опубликовала видео, на котором, вероятно, зафиксирован "прилет" БПЛА.