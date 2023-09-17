В россии заявили о сбитии "украинского" дрона на Белгородщине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В воскресенье вечером около 20.40 в Белгородской области России якобы сбили беспилотник самолетного типа. россия традиционно обвинила в атаке Украину. Об этом сообщили в минобороны рф, передает УНН.
Детали
По информации, дрон уничтожили над Белгородской областью средства ПВО, стоявшие на дежурстве.
Как пишет губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Добавим
Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент прогремели взрывы и стрельба. Там базируется 26-й морской радиотехнический отряд. Кроме того, там расположена радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами. Есть информация, что это совместная операция ГУР и ВМС Украины.