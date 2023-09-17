У росії заявили про збиття "українського" дрона на бєлгородщиною

Деталі

За інформацією, дрон знищили над Бєлгородської областю засоби ПВО, що стояли на чергуванні.

Як пише губернатор бєлгородщини В’ячеслав Гладков, на місці працюють оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Додамо

Увечері 17 вересня в окупованому Севастополі в районі мису Фіолент пролунали вибухи і стрілянина. Там базується 26-й морський радіотехнічний загін. Крім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами. Є інформація, що це спільна операція ГУР та ВМС України.