в россии заявили об атаке на оккупированный Крым морскими драконами
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УН. Временно оккупированный Крым атаковали морские беспилотники у входа в базу Черноморского флота рф, заявил глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев, передает УНН.
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"Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ПВО Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал Развожаев в своем Telegram.
Напомним
В Белгородской области рф заявили об атаке шести беспилотников 5 октября.
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