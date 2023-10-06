У бєлгородській області рф заявили про атаку шести безпілотників

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"Над бєлгородом та бєлгородським районом наша система ППО збила шість БпЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", — написав Гладков у Telegram.

Згодом міністерство оборони рф підтвердило збиття шести безпілотників в цьому регіоні, традиційно звинувативши у нападі Україну.

За даними міноборони рф, дрони були збиті о 22.30 та 23.30 за місцевим часом 5 жовтня.

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