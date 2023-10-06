Бійці бригади «Азов» FPV-дронами знищили два танки окупантів, Муром-М та низку ворожої техніки

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За даними міністра, українські дрони бійців Азову розгромили 2 ворожі танки, комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П», РЕБ, вишку звʼязку, броньований автомобіль, кілька одиниць техніки, а також живу силу противника.

Ще один танк окупантів було пошкоджено.

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