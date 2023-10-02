Фаєр-шоу під Бахмутом: спецпризначенці “Альфа” знищили FPV-дроном ворожий танк

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“Величезне вогнище — робота спецпризначенців ЦСО „А“ СБУ українським FPV-дроном. Цей кейс — приклад максимального професіоналізму операторів БПЛА, які одним точним влучанням влаштували фаєр-шоу. Дякую бійцям за роботу. Продовжуємо посилювати Сили оборони безпілотниками. Попереду багато неприємних сюрпризів для ворога”, — анонсував Федоров.

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Згідно з інформацією від Федорова, ударний бпла, яким було знищено російський танк на околицях Бахмута, операторам спецпідрозділу СБУ “Альфа” передали в рамках ініціативи “Армія дронів”.

Нагадаємо

Нещодавно УНН писав, що “армія дронів” встановила новий рекорд зі знищення російської артилерії. За час існування проєкту оператори ударних бпла уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої — 33 танки, 41 вантажівка й купа іншого обладнання.