Фаер-шоу под Бахмутом: спецназовцы "Альфа" уничтожили FPV-дроном вражеский танк
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Фаер-шоу под Бахмутом устроили бойцы группы ЦСО “Альфа” от СБУ. Спецназовцы эффектно уничтожили вражеский танк с помощью украинского FPV-дрона. Результат этой работы показал в своем телеграм-канале Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
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“Огромный костер — работа спецназовцев ЦСО „А“ СБУ украинским FPV-дроном. Этот кейс — пример максимального профессионализма операторов БПЛА, которые одним точным попаданием устроили фаер-шоу. Спасибо бойцам за работу. Продолжаем усиливать Силы обороны беспилотниками. Впереди много неприятных сюрпризов для врага”, — анонсировал Федоров.
Детали
Согласно информации от Федорова, ударный бпла, которым был уничтожен российский танк в окрестностях Бахмута, операторам спецподразделения СБУ “Альфа” передали в рамках инициативы “Армия дронов”.
Напомним
Недавно УНН писал, что “армия дронов” установила новый рекорд по уничтожению российской артиллерии. За время существования проэкта операторы ударных бпла поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой — 33 танка, 41 грузовик и ряд другого оборудования.