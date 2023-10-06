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Бойцы бригады "Азов" FPV-дронами уничтожили два танка оккупантов, Муром-м и ряд вражеской техники

Киев • УНН

 • 1481717 просмотра

Киев. 6 октября. УНН. Бойцы бригады «Азов» с помощью FPV-дронов уничтожили немало техники оккупантов. Видео опубликовал в своем телеграмме министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По данным министра, украинские дроны бойцов Азова разгромили 2 вражеских танка, комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П», РЭБ, вышку связи, бронированный автомобиль, несколько единиц техники, а также живую силу противника.

Еще один танк оккупантов был поврежден.

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