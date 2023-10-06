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В белгородской области рф заявили об атаке шести беспилотников.

В белгородской области рф заявили об атаке шести беспилотников.

Киев • УНН

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Киев. 6 октября. УНН. Над российским белгородом силы российской противовоздушной обороны сбили якобы шесть украинских беспилотников вечером 5 октября. Об этом сообщил губернатор белгородской области рф Вячеслав Гладков, передает УНН.

Цитата

"Над белгородом и белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БпЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в Telegram.

Впоследствии министерство обороны рф подтвердило сбитие шести беспилотников в этом регионе, традиционно обвинив в нападении Украину.

По данным минобороны рф, дроны были сбиты в 22.30 и 23.30 по местному времени 5 октября.   

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