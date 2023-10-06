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У росії заявили про атаку на окупований Крим морськими дронами

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Тимчасово окупований Крим атакували морські безпілотники біля входу до бази Чорноморського флоту рф, заявив голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН.

Цитата

"Гучні звуки в районі Північного молу — це розрахунки ПВО Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відображають атаку двох безекіпажних морських катерів",— написав Развожаєв у своєму Telegram.

Нагадаємо

У бєлгородській області рф заявили про атаку шести безпілотників 5 жовтня. 

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