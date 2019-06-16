В России в результате ДТП погибли 8 человек

Так, 15 июня, “в 20:26 на 59-м км автодороги Воронеж — Луганск в Хохольском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, который двигался в направлении города Воронежа и микроавтобуса Volkswagen Transporter”, — говорится в сообщении.

По данным полиции, среди пострадавших есть десятилетняя девочка.

“По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом”, — добавили в российском ведомстве.

Согласно сведениям пресс-службы регионального управления ГИБДД РФ, автомобили принадлежат жителям Воронежской области.

“Автомобили зарегистрированы в Воронежской области, принадлежащих местным жителям, есть ли среди погибших и пострадавших иностранные граждане, данных пока нет. Движение на трассе не перекрывалось, трудности с пропуском транспорта нет”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 15 июня, в Киеве на площади Демеевская произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Правоохранители установили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda.