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У Росії внаслідок ДТП загинуло 8 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. В аварії за участю мікроавтобуса в російській Воронезькій області загинуло вісім осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС, якому дали коментар в прес-службі регіонального ГУ МВС РФ.

У Росії внаслідок ДТП загинуло 8 осіб

Так, вчора, 15 червня, "о 20:26 на 59-му км автодороги Воронеж - Луганськ в Хохольском районі Воронезької області сталося лобове зіткнення автомобіля Ford Focus, що рухався в напрямку міста Воронежа, і мікроавтобуса Volkswagen Transporter", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, серед постраждалих є десятирічна дівчинка.

"За попередніми даними, водій Ford Focus не впорався з керуванням транспортним засобом і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом", - додали у російському відомстві.

Згідно з відомостями прес-служби регіонального управління ДІБДР РФ, автомобілі належать мешканцям Воронезької області.

"Автомобілі зареєстровані у Воронезькій області, належать місцевим жителям, чи є серед загиблих і постраждалих іноземні громадяни, даних поки немає. Рух на трасі не перекривався, труднощів з пропуском транспорту немає", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, вчора, 15 червня, у Києві на площі Деміївська сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей.

Правоохоронці встановили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda.

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