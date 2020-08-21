В России в жилом доме прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в российском городе Ярославле. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".
Так, сообщается, что газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома на улице Батова, после чего начался пожар.
По данным правоохранителей, основная версия — утечка газа, среди других причин — неисправность газового оборудования или небрежного обращения с ним.
Есть ли под завалами люди, пока уточняется. По предварительным данным, там находится ребенок, сообщил агентству источник в экстренных службах.
Сообщается также, что пожар, возникший после взрыва в жилом доме, вечером был ликвидирован.
На месте происшествия работают представители оперативных служб.
По данным агентства, по факту взрыва следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Волгограде загорелась и взорвалась цистерна с газом. В результате пострадали 12 человек.