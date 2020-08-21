У Росії в житловому будинку прогримів потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вибух побутового газу стався в житловому будинку в російському місті Ярославлі. В результаті НП загинула одна людина, ще четверо постраждали, передає УНН з посиланням на “ТАРС”.
Так, повідомляється що газ вибухнув у квартирі на четвертому поверсі десятиповерхового будинку на вулиці Батова, після чого почалася пожежа.
За даними правоохоронців, основна версія — витік газу, серед інших причин — несправність газового обладнання або недбале поводження з ним.
Чи є під завалами люди, поки уточнюється. За попередніми даними, там знаходиться дитина, повідомило агентству джерело в екстрених службах.
Повідомляється також що пожежа, що виникла після вибуху в житловому будинку, ввечері була ліквідована.
На місці події працюють представники оперативних служб.
Згідно даних агентства, за фактом вибуху слідчі порушили кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні в Волгограді загорілася і вибухнула цистерна з газом. В результаті постраждали 12 осіб.