В России взорвалась цистерна с газом, пострадали 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Волгограде Россия загорелась и взорвалась цистерна с газом. В результате пострадали 12 человек, том числе четыре сотрудника МЧС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство ТАСС.
Сообщается, что пожар произошел на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе города. Сообщение о происшествии поступило в понедельник около 12:40 (11:40 мск).
"В Волгограде днем в понедельник загорелась газовая цистерна и здание газовой заправки. Сейчас пожар ликвидирован. По данным властей региона, пострадали 12 человек, один из них находится в реанимации. При тушении пожара произошел взрыв, в результате пострадали четверо пожарных, по данным источника ТАСС, у одного из них ожоги 50% тела", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следователи Волгограда организовали проверку в связи с пожаром на заправке.
Напомним, в России взорвался бензовоз, трое погибших.