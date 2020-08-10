В Росії вибухнула цистерна з газом, постраждало 12 осіб

Повідомляється, що пожежа сталася на проспекті Леніна в Тракторозаводскьому районі міста. Повідомлення про до Служби з надзвичайних про подію надійшло в понеділок, близько 12:40 (11:40 мск).

"У Волгограді вдень у понеділок загорілася газова цистерна і будівля газової заправки. Зараз пожежа ліквідована. За даними влади регіону, постраждали 12 осіб, один з них знаходиться в реанімації. При гасінні пожежі стався вибух, в результаті постраждали четверо пожежників, за даними джерела ТАСС, в одного з них опіки 50% тіла", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що слідчі Волгограда організували перевірку у зв'язку з пожежею на заправці.

Нагадаємо, у Росії вибухнув бензовоз, троє загиблих.