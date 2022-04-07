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В рф утверждают, что причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом стала ракета ВСУ из комплекса "Точка-У"

Киев • УНН

 • 236055 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Следственный комитет рф утверждает, что якобы причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта стала ракета из комплекса "Точка У", которая якобы была выпущена со стороны Украины, передает УНН.

В рф утверждают, что причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом стала ракета ВСУ из комплекса "Точка-У"

Цитата

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), в связи с обстрелами украинскими военнослужащими территории Белгородской области РФ", - говориться в сообщении.

Детали

Так, в рф предварительно установили, что 29 марта 2022 года около 20 часов украинские военнослужащие, якобы применив тактический ракетный комплекс "Точка-У", произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее 3 пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями.

"В результате указанных противоправных действий 8 граждан Российской Федерации получили ранения. Все они оперативно были доставлены в медицинские учреждения, где им оказана квалифицированная помощь. По оценкам экспертов, каждому из них причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, повреждена 21 единица техники. В результате пожара и последовавших за ним взрывов разрушен склад, развернутый в месте временной дислокации воинской части", - утверждают в ск рф.

Отмечается, что в настоящее время выполнен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы раненых. Об обстоятельствах произошедшего допрошены очевидцы. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Добавим

Известно, что россия применяет в войне против Украине ракетный комплекс "Точка-У". Баллистическая ракета "Точки-У" способна бить на расстояние до 120 км.

Дополнение

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что взрывы в селе Красный Октябрь Белгородского района россии произошли из-за пожара на складе боеприпасов.

В районе села Красный Октябрь Белгородского района (россия) прогремели взрывы. Предварительной причиной назвали "человеческий фактор".

Российские СМИ сообщали, что, вероятно, горел склад боеприпасов.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что смовольная детонация боеприпасов в российском Белгороде является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны.

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