В російському Бєлгороді лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У районі села Красний Октябрь Бєлгородського району (росія) чути вибухи та видно клуби диму, що здіймаються у небо. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає УНН.
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"Голова села зараз перебуває на місці. Зі мною на прямому зв'язку. Оперативно мені повідомляє всю інформацію. Жертв та постраждалих серед мешканців немає. Руйнувань на території селища немає", - написав Гладков.
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За словами Гладкова, на місці працюють усі екстрені служби. Наразі причина - невідома. Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, горить склад боєприпасів.