В російському Бєлгороді лунають вибухи

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"Голова села зараз перебуває на місці. Зі мною на прямому зв'язку. Оперативно мені повідомляє всю інформацію. Жертв та постраждалих серед мешканців немає. Руйнувань на території селища немає", - написав Гладков.

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За словами Гладкова, на місці працюють усі екстрені служби. Наразі причина - невідома. Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, горить склад боєприпасів.