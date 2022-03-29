В российском Белгороде раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В районе села Красный Октябрь Белгородского района (россия) слышны взрывы и видны клубы дыма, поднимающиеся в небо. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает УНН.
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"Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", - написал Гладков.
Детали
По словам Гладкова, на месте работают все экстренные службы. Сейчас причина-неизвестна. Между тем российские СМИ сообщают, что, вероятно, горит склад боеприпасов.