В российском Белгороде раздаются взрывы

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"Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", - написал Гладков.

Детали

По словам Гладкова, на месте работают все экстренные службы. Сейчас причина-неизвестна. Между тем российские СМИ сообщают, что, вероятно, горит склад боеприпасов.