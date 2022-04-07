У росії стверджують, що причиною вибуху на складі з боєприпасами під Бєлгородом стала ракета ЗСУ з комплексу "Точка-У"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Слідчий комітет рф стверджує, що нібито причиною вибуху на складі з боєприпасами під Бєлгородом 29 березня стала ракета з комплексу "Точка У", яка нібито була випущена з боку України, передає УНН.
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"Військовим слідчим відділом Слідчого комітету російської федерації по Воронезькому гарнізону порушено кримінальну справу щодо невстановлених військовослужбовців Збройних сил України за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 356 КК рф (застосування заборонених засобів і методів ведення війни), у зв'язку з обстрілами українськими військовослужбовцями території Бєлгородської області РФ", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, в рф попередньо встановили, що 29 березня 2022 року близько 20 години українські військовослужбовці, нібито застосувавши тактичний ракетний комплекс "Точка-У", здыйснили з території Харківської області в напрямку Бєлгородської області не менше 3 пусків ракет, споряджених касетними вражаючими елементами, використання яких заборонено міжнародними конвенціями.
"У результаті зазначених протиправних дій 8 громадян Російської Федерації отримали поранення. Всі вони оперативно були доставлені в медичні установи, де їм надана кваліфікована допомога. За оцінками експертів, кожному з них заподіяно тяжку шкоду здоров'ю. Крім того, пошкоджено 21 одиницю техніки. У результаті пожежі і вибухів зруйнований склад, розгорнутий в місці тимчасової дислокації військової частини", - стверджують в ск рф.
Зазначається, що наразі виконано огляд місця події, призначено судово-медичні експертизи поранених. Про обставини події допитані очевидці. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину.
Додамо
Відомо, що росія застосовує у війні проти України ракетний комплекс "Точка-У". Балістична ракета "Точки-У" здатна бити на відстань до 120 км.
Доповнення
Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомляв, що вибухи в селі Червоний Жовтень Бєлгородського району Росії сталися через пожежу на складі боєприпасів.
В районі села Червоний Жовтень Бєлгородського району (росія - ред.) прогриміли вибухи. Попередньою причиною назвали "людський фактор".
Російські ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, горів склад боєприпасів.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що смовольная детонація боєприпасів в російському Бєлгороді є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів, в тому числі і часів Другої світової війни.