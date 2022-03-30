"Человеческий фактор": росСМИ о взрывах в Белгороде

Детали

По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, взрывы прекратились, пострадавших среди мирного населения нет.

"Взрывы прекратились. По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет. На место прибыла оперативная группа МЧС. Сейчас будет проведен еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений. О причине случившегося сообщу после всех проведенных следственных мероприятий", - написал он.

В то же время агентство информирует, что в результате взрывов пострадали четверо военнослужащих.

Напомним

Российские СМИ сообщали, что, вероятно, горел склад боеприпасов.