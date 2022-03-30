"Людський фактор": росЗМІ про вибухи у Бєлгороді

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За інформацією губернатора області В’ячеслава Гладкова, вибухи припинилися, постраждалих серед мирного населення немає.

"Вибухи припинилися. За доповіддю голови поселення, постраждалих серед мешканців села немає. На місце прибула оперативна група МНС. Зараз буде проведено ще один обхід села, щоб оглянути будинки на наявність пошкоджень. Про причину того, що сталося, повідомлю після всіх проведених слідчих заходів", - написав він.

Водночас агентство інформує, що внаслідок вибухів постраждали четверо військовослужбовців.

Нагадаємо

Російські ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, горів склад боєприпасів.