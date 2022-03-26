Россия представит в ООН результаты "расследования" работы биолабораторий в Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Данные о работе биолабораторий в Украине будут представлены в ООН, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом сообщает УНН.
Детали
Расследование деятельности биолабораторий в Украине было инициировано следственным комитетом рф.
Председатель СК рф Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовного дела по статье о создании биологического оружия массового поражения.
Водолацкий отметил, что в регионах Украины, где фиксировались массовые вспышки туберкулеза и гепатита, работают следователи. По его мнению, материалы расследования следовало бы предоставить и международному трибуналу, который должен быть создан в отношении руководства Украины, а также США, которые финансировали биолаборатории.
В начале марта министерство обороны россии сообщало, что результатом деятельности биолабораторий в Украине и американской программы "реформирование" украинской системы здравоохранения стало неуправляемый рост заболеваемости особо опасными инфекциями.
Контекст
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter сообщила, что США рассматривает ложные заявления россии о разработке химического оружия в Украине при поддержке Соединенных Штатов Америки. Также она добавила, что в США также видели, как китайские чиновники "повторяют эти теории заговора".
Напомним
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