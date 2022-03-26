Росія представить в ООН результати "розслідування" роботи біолабораторій в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Дані про роботу біолабораторій в Україні будуть представлені в ООН, заявив ТАРС перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язкам із співвітчизниками Віктор Водолацький. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Розслідування діяльності біолабораторій в Україні було ініційоване Слідчим комітетом рф.
Голова СК РФ Олександр Бастрикін заявив про порушення кримінальної справи за статтею про створення біологічної зброї масової ураження.
Водолацький зазначив, що у регіонах України, де фіксувалися масові спалахи туберкульозу та гепатиту, працюють слідчі. На його думку, матеріали розслідування варто було б надати і міжнародному трибуналу, який має бути створено щодо керівництва України, а також США, які фінансували біолабораторії.
На початку березня Міністерство оборони росії повідомляло, що результатом діяльності біолабораторій в Україні та американської програми "реформування" української системи охорони здоров'я стало некероване зростання захворюваності особливо небезпечними інфекціями.
Контекст
Речниця Білого дому Джен Псакі у Twitter повідомила, що США розглядає неправдиві заяви росії про розробку хімічної зброї в Україні за підтримки Сполучених Штатів Америки. Також вона додала, що у США також бачили, як китайські чиновники "повторюють ці теорії змови".
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