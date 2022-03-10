Російські фейки про біолабораторію в Україні можуть свідчити про підготовку до хімічної атаки - МВС

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“Росіяни почали качати тему біолабораторії в Україні, не з цього тижня. Перша подібна новина з’явилась близько три місяці тому. І з регулярністю раз на 7-10 днів вони робили певні вкиди у своїх ЗМІ й у своїх Телеграм-канали”, - сказав Денисенко.

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За його словами, вчора-сьогодні пішов великий накал цієї історії.

“Вчора з’явилась інформація, настільки божевільна, що далі нікуди, але для російського споживача вона зайде. Про те що в цих лабораторіях розроблявся штам коронавірусу, який передавався птахам і ці птахи повинні були прилітати до Росії. Сьогодні Лавров на пресконференції, після зустрічі із Дмитром Кулебою, заявив що Україна має дати відповідь щодо цих лабораторій, тому що там розробляються якісь страшні штами й таке інше. Насправді ми всі прекрасно пам'ятаємо історію в Сирії, коли РФ застосувала хімічну зброю, розповідаючи про те, що це роблять бойовики-сірійці”, - розповів Денисенко

Він наголосив, що дуже добре, що вчора британська розвідка почала про це активно говорити.

“І для нас дуже важливо щоб в усьому світі про це почали говорити як про можливу хімічну атаку РФ. Рівень божевілля цих людей настільки високий, що ми уже нічому не можемо дивуватись”, - додав Денисенко.

На запитання, чи він підозрює, що вкидання фейків - це можлива підготовка до застосування хімічної зброї, Денисенко відповів: “Як мінімум, це різке підняття градусу. Цього, я дуже боюся. Вони плювати хотіли на зовнішнє середовище. І для них найважливіше їхній споживач і їхнє телебачення”.

Доповнення

Речниця Білого дому Джен Псакі у Twitter повідомила, що США розглядає неправдиві заяви Росії про розробку хімічної зброї в Україні.