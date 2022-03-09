Білий дім заявив, що розглядає неправдиві заяви Росії про розробку хімічної зброї в Україні

Цитата

"Ми взяли до уваги неправдиві заяви Росії про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні", - повідомила Псакі.

Також речниця Білого дому додала, що у США також бачили, як китайські чиновники "повторюють ці теорії змови".

Нагадаємо

Губернатори США занепокоєно відреагували на рішення Байдена заборонити імпорт російських енергоносіїв.