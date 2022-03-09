Білий дім заявив, що розглядає неправдиві заяви Росії про розробку хімічної зброї в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Речниця Білого дому Джен Псакі у Twitter повідомила, що США розглядає неправдиві заяви Росії про розробку хімічної зброї в Україні. Про це інформує УНН.
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"Ми взяли до уваги неправдиві заяви Росії про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні", - повідомила Псакі.
Також речниця Білого дому додала, що у США також бачили, як китайські чиновники "повторюють ці теорії змови".
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