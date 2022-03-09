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Білий дім заявив, що розглядає неправдиві заяви Росії про розробку хімічної зброї в Україні

Білий дім заявив, що розглядає неправдиві заяви Росії про розробку хімічної зброї в Україні

Київ • УНН

 • 168980 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Речниця Білого дому Джен Псакі у Twitter повідомила, що США розглядає неправдиві заяви Росії про розробку хімічної зброї в Україні. Про це інформує УНН.

Цитата

"Ми взяли до уваги неправдиві заяви Росії про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні", - повідомила Псакі.

Також речниця Білого дому додала, що у США також бачили, як китайські чиновники "повторюють ці теорії змови".

Нагадаємо

Губернатори США занепокоєно відреагували на рішення Байдена заборонити імпорт російських енергоносіїв.

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