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Губернатор Аса Хатчиінсон сказав, що дії Байдена є єдиним посланням до президента Росії Володимира Путіна, але це призведе до підвищення цін на насосі в США.

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"Нафтове ембарго адміністрації Байдена на Росію матиме менший вплив на Росію, доки Європа продовжуватиме купувати російську нафту та газ», – сказав Хатчінсон. "Дія США – це єдине повідомлення пану Путіну, що його вторгнення та невибіркове вбивство в Україні призведуть до тяжких і тривалих наслідків. Так, ці дії підвищать ціни на газ у США, і тому я закликаю Адміністрація Байдена має повернути США до повної енергетичної незалежності, щоб нам не довелося залежати від деспотів у постачаннях енергії».

Раніше

Як повідомив раніше Байден, Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.