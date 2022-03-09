Губернаторы США обеспокоенно отреагировали на решение Байдена запретить импорт российских энергоносителей

Детали

Губернатор Аса Хатчинсон сказал, что действия Байдена являются единственным посланием к президенту России Владимиру Путину, но это приведет к повышению цен на насосы в США.

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"Нефтяное эмбарго администрации Байдена на Россию будет иметь меньшее влияние на Россию, пока Европа будет покупать российскую нефть и газ", - сказал Хатчинсон. "Дия США-это единственное сообщение господину Путину, что его вторжение и неизбирательное убийство в Украине приведут к тяжелым и длительным последствиям. Так, эти действия повысят цены на газ в США, и поэтому я призываю Администрация Байдена должен вернуть США к полной энергетической независимости, чтобы нам не пришлось зависеть от деспотов в поставках энергии".

Ранее

Как сообщил ранее Байден, Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.