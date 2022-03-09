Губернаторы США обеспокоенно отреагировали на решение Байдена запретить импорт российских энергоносителей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Губернаторы Соединенных Штатов широко поддержали решение президента Джо Байдена запретить импорт российских энергоносителей в страны, но выразили беспокойство по поводу роста цен на газ и необходимости укрепления энергетической независимости Америки. Об этом передает ВВС, пишет УНН.
Детали
Губернатор Аса Хатчинсон сказал, что действия Байдена являются единственным посланием к президенту России Владимиру Путину, но это приведет к повышению цен на насосы в США.
Цитата
"Нефтяное эмбарго администрации Байдена на Россию будет иметь меньшее влияние на Россию, пока Европа будет покупать российскую нефть и газ", - сказал Хатчинсон. "Дия США-это единственное сообщение господину Путину, что его вторжение и неизбирательное убийство в Украине приведут к тяжелым и длительным последствиям. Так, эти действия повысят цены на газ в США, и поэтому я призываю Администрация Байдена должен вернуть США к полной энергетической независимости, чтобы нам не пришлось зависеть от деспотов в поставках энергии".
Ранее
Как сообщил ранее Байден, Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.