Белый дом заявил, что рассматривает ложные заявления России о разработке химического оружия в Украине

Цитата

"Мы приняли во внимание ложные заявления России о якобы американские лаборатории биологического оружия и разработку химического оружия в Украине", - сообщила Псаки.

Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что в США также видели, как китайские чиновники повторяют эти теории заговора".

Напомним

Губернаторы США обеспокоенно отреагировали на решение Байдена запретить импорт российских энергоносителей.