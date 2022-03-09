Белый дом заявил, что рассматривает ложные заявления России о разработке химического оружия в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter сообщила, что США рассматривает ложные заявления России о разработке химического оружия в Украине. Об этом информирует УНН.
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"Мы приняли во внимание ложные заявления России о якобы американские лаборатории биологического оружия и разработку химического оружия в Украине", - сообщила Псаки.
Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что в США также видели, как китайские чиновники повторяют эти теории заговора".
Напомним
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