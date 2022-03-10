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Российские фейки о биолаборатории в Украине могут свидетельствовать о подготовке к химической атаке - МВД

Российские фейки о биолаборатории в Украине могут свидетельствовать о подготовке к химической атаке - МВД

Киев • УНН

 • 131894 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Фейки России об украинских лабораториях могут свидетельствовать о подготовке химической атаки со стороны оккупантов. Об этом сообщил во время телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Россияне начали качать тему биолаборатории в Украине, не с этой недели. Первая подобная новость появилась около три месяца назад. И с регулярностью раз в 7-10 дней они делали определенные вбросы в своих СМИ и в своих телеграмм-каналах”, - сказал Денисенко.

Детали

По его словам, вчера-сегодня начался большой накал этой истории.

“Вчера появилась информация, настолько сумасшедшая, что дальше некуда, но для российского потребителя она зайдет. О том, что в этих лабораториях разрабатывался штам коронавируса, который передавался птицам и эти птицы должны были прилетать в Россию. Сегодня Лавров на пресс-конференции, после встречи с Дмитрием Кулебой, заявил что Украина должна дать ответ по этим лабораториям, потому что там разрабатываются какие-то страшные штаммы и все такое. На самом деле мы все прекрасно помним историю в Сирии, когда РФ применила химическое оружие, рассказывая о том, что это делают боевики-сирийцы”, - рассказал Денисенко.

Он подчеркнул, что очень хорошо, что вчера британская разведка начала об этом активно говорить.

“И для нас очень важно чтобы во всем мире об этом начали говорить как о возможной химической атаке РФ. Уровень безумия этих людей настолько высок, что мы уже ничему не можем удивляться”, - добавил Денисенко.

На вопрос, подозревает ли он, что вброс фейков - это возможная подготовка к применению химического оружия, Денисенко ответил: "Как минимум, это резкое поднятие градуса. Этого я очень боюсь. Они плевать хотели на внешнюю среду. И для них важнее всего их потребитель и их телевидение”

Дополнения

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter сообщила, что США рассматривает ложные заявления России о разработке химического оружия в Украине.

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