В России начали расследование взрыва на танкере в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на танкере в Азовском море. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.
По данным СК, 24 октября около 18:30 мск в акватории Азовского моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. Ранее источник в экстренных службах сообщил, что во втором танке произошел взрыв паров топлива, причиной этого могло стать нарушение правил безопасности или проведение огневых работ.
Напомним, на борту танкера "Генерал Ази Асланов" находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.