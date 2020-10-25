В России начали расследование взрыва на танкере в Азовском море

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 64819 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 90903 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121350 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104330 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123866 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100291 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101260 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103669 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101839 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101473 просмотра

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В России начали расследование взрыва на танкере в Азовском море

В России начали расследование взрыва на танкере в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 12162 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на танкере в Азовском море. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.

По данным СК, 24 октября около 18:30 мск в акватории Азовского моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. Ранее источник в экстренных службах сообщил, что во втором танке произошел взрыв паров топлива, причиной этого могло стать нарушение правил безопасности или проведение огневых работ.

Напомним, на борту танкера "Генерал Ази Асланов" находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна. 

Украинские Национальные Новости

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