У Росії почали розслідування вибуху на танкері в Азовському морі

"Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 219 КК РФ (порушення вимог пожежної безпеки, здійснене особою, на якій лежав обов'язок по їх дотриманню, якщо це спричинило з необережності смерть двох або більше осіб)", - сказала вона.

За даними СК, 24 жовтня близько 18:30 мск в акваторії Азовського моря сталося загоряння вибухонебезпечної суміші вантажу - легкозаймистий рідини "Нафта" в другому вантажному танку. Раніше джерело в екстрених службах повідомив, що в другому танку стався вибух парів палива, причиною цього могло стати порушення правил безпеки або проведення вогневих робіт.

Нагадаємо, на борту танкера "Генерал Азі Асланов" перебували 13 осіб, 10 з них врятовані, доля трьох невідома.