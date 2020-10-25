У Росії почали розслідування вибуху на танкері в Азовському морі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські слідчі порушили кримінальну справу за фактом НП на танкері в Азовському морі. Про це повідомила представник Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК РФ Олена Марковська, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 219 КК РФ (порушення вимог пожежної безпеки, здійснене особою, на якій лежав обов'язок по їх дотриманню, якщо це спричинило з необережності смерть двох або більше осіб)", - сказала вона.

За даними СК, 24 жовтня близько 18:30 мск в акваторії Азовського моря сталося загоряння вибухонебезпечної суміші вантажу - легкозаймистий рідини "Нафта" в другому вантажному танку. Раніше джерело в екстрених службах повідомив, що в другому танку стався вибух парів палива, причиною цього могло стати порушення правил безпеки або проведення вогневих робіт.

Нагадаємо, на борту танкера "Генерал Азі Асланов" перебували 13 осіб, 10 з них врятовані, доля трьох невідома.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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