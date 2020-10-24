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В Азовському морі на російському танкері стався вибух

В Азовському морі на російському танкері стався вибух

Київ • УНН

 • 15297 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Азовському морі на танкері, який йшов під російським прапором до Ростова-на-Дону, стався вибух. Про це з посиланням на пресслужбу “Росморрічфлоту” повідомляє “ТАСС”, передає УНН.

“Танкер був порожній. Вибух стався, за попередньою інформацією, в баласті — залишалися пари. „[Танкер знаходиться на відстані] від берега 13 миль, найближча точка — мис Ліхтар. Абсолютно не заважає [проходу судів]“, — сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що танкер пройшов Керченську протоку.

„Судно з креном, чекає боротьба за живучість на судні. О 21:13 чекаємо прибуття рятувальних суден“, — заявили у „Росморрічфлоті“.

За даними ГУ МНС по Краснодарському краю, чотири людини залишаються на борту танкера.

„Від оперативного чергового новоросійського Морського рятувально-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що на нафтовому танкері сталася пожежа в акваторії Азовського моря. За попередньою інформацією, танкер порожній. На борту було 13 осіб екіпажу. В даний час шість осіб врятовано, чотири людини залишилися на борту, три людини знаходяться за бортом. До місця направлено три рятувальних судна. На місці знаходиться проходило повз судно“ Братськ”", — йдеться в повідомленні.

За даними джерела в екстрених службах Краснодарського краю, загрози затоплення танкеру немає.

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