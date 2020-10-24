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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65746 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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4 марта, 13:25 • 104533 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124194 просмотра

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В Азовском море на российском танкере произошел взрыв

В Азовском море на российском танкере произошел взрыв

Киев  •  УНН

 • 15297 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Азовском море на танкере, который шел под российским флагом в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. Об этом со ссылкой на пресс-службу “Росморречфлота” сообщает “ТАСС”, передает УНН.

“Танкер был пустой. Взрыв произошел, по предварительной информации, в балласте — оставались пары. “[Танкер находится на расстоянии] от берега 13 миль, ближайшая точка — мыс Фонарь. Совершенно не мешает [прохода судов]”, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что танкер прошел Керченский пролив.

“Судно с креном, предстоит борьба за живучесть на судне. В 21:13 ждем прибытия спасательных судов”, — заявили в “Росморречфлоте”.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, четыре человека остаются на борту танкера.

“От оперативного дежурного новороссийского морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря. По предварительной информации, танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасены, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом. К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно „Братск“”, — говорится в сообщении.

По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, угрозы затопления танкера нет.

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