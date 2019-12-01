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В России пассажирский автобус упал в реку: погибли как минимум 15 человек

Киев  •  УНН

 • 14067 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Пассажирский автобус упал с моста в реку Куенга в Сретенском районе Забайкальского края в России. По информации экстренных служб, в результате аварии погибли 15 человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“По данным медицинских служб, погибли 15 человек”, — сказал собеседник агентства.

“В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск — Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи”, — сказали агентству в пресс-службе регионального минздрава.

По информации ГИБДД, у попавшего в ДТП автобуса лопнуло колесо.

К вылету на место происшествия готовится вертолет регионального центра медицины катастроф. Причины аварии устанавливаются.

“Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками”, — сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что, по предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и машина упала с моста.

Всего в автобусе находились 43 человека.

Как сообщал УНН, в Аргентине в ДТП попал школьный автобус.

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