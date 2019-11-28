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В Аргентині шкільний автобус потрапив у ДТП, загинули щонайменше 2 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Двоє дітей загинули під час аварії за участю шкільного автобуса на південь від Буенос-Айреса. Про це в четвер повідомили місцеві видання La Nacion та Clarin, пише УНН.

“Двоє дітей, 11 і 12 років, загинули, багато хто отримав серйозні поранення, вони були доставлені в лікарню”, — вказали ЗМІ джерела.

За даними ЗМІ, інцидент стався рано вранці в 160 км від Буенос-Айреса. В автобусі перебували 43 дитини у віці від 11 до 13 років і десять дорослих, в тому числі двоє водіїв. Вони прямували на шкільну екскурсію.

Точні причини аварії поки не встановлені, але водій транспортного засобу заявив, що не впорався з керуванням.

Як зазначав УНН раніше, автобус, який перевозив російських туристів до аеропорту в Домініканській Республіці, перекинувся в результаті зіткнення з вантажівкою. За попередніми оцінками, кількість потерпілих становила 17 осіб.

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