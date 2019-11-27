В Домініканській Республіці перекинувся автобус із російськими туристами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Автобус, який перевозив російських туристів до аеропорту в Домініканській Республіці, перекинувся в результаті зіткнення з вантажівкою. За попередніми оцінками, кількість потерпілих становить 17 осіб. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.
"За інформацією відділення посольства в Пунта-Кані, Домініканська республіка, автобус з 39 російськими туристами, потрапив у аварію. Загиблих немає, проте є кілька людей з травмами різного ступеня тяжкості", - повідомив агентству представник дипмісії.
Представник посольства зазначив, що всім постраждалим надається допомога в місцевих медичних установах, інших тимчасово розмістять в готелях.
За даними місцевої газети Listín Diario, в ДТП постраждали 17 росіян, семеро з них перебувають у важкому стані.
Аварія сталася у вівторок неподалік від міста Ігуей. Автобус, який відвозив туристів в аеропорт, зіткнувся з вантажівкою, після чого перекинувся. На місце події було направлено машини швидкої допомоги і вертольоти.
Як повідомлялося раніше, автобус з туристами потрапив у ДТП в Москві: щонайменше 19 постраждалих.
Evacuados todos los pasajeros afectados. De un total de 39 pasajeros, 22 resultaron con heridas desde leve a moderadas. Se necesitó asistencia de dos helicópteros de @aeroambulancia para transportar los pacientes más graves. Aunque ya el autobús fue enderezado, el tránsito continúa retrasado en ambos sentido de la Aut. Del Coral a la altura de la entrada a Higuey. Fuente @traficoexpreso