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В Домініканській Республіці перекинувся автобус із російськими туристами

В Домініканській Республіці перекинувся автобус із російськими туристами

Київ • УНН

 • 12441 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Автобус, який перевозив російських туристів до аеропорту в Домініканській Республіці, перекинувся в результаті зіткнення з вантажівкою. За попередніми оцінками, кількість потерпілих становить 17 осіб. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.

"За інформацією відділення посольства в Пунта-Кані, Домініканська республіка, автобус з 39 російськими туристами, потрапив у аварію. Загиблих немає, проте є кілька людей з травмами різного ступеня тяжкості", - повідомив агентству представник дипмісії.

Представник посольства зазначив, що всім постраждалим надається допомога в місцевих медичних установах, інших тимчасово розмістять в готелях.

За даними місцевої газети Listín Diario, в ДТП постраждали 17 росіян, семеро з них перебувають у важкому стані.

Аварія сталася у вівторок неподалік від міста Ігуей. Автобус, який відвозив туристів в аеропорт, зіткнувся з вантажівкою, після чого перекинувся. На місце події було направлено машини швидкої допомоги і вертольоти.

Як повідомлялося раніше, автобус з туристами потрапив у ДТП в Москві: щонайменше 19 постраждалих.

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