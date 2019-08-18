Автобус з туристами потрапив у ДТП в Москві: щонайменше 19 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Дев’ятнадцять осіб доставлено в лікарні Москви після ДТП з туристичним автобусом, повідомили в неділю російському агентству ТАСС в прес-службі столичного департаменту охорони здоров’я, інформує УНН.
“В результаті ДТП постраждали 29 осіб. 19 осіб, в тому числі двоє дітей, доставлено в міські лікарні. Решті допомога була надана на місці”, — сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що загрози для життя постраждалих немає, зараз проводиться “повний комплекс необхідних лікувально-діагностичних заходів”.
У неділю вранці замовний автобус з туристами з Китаю врізався в ліхтарний стовп на перехресті Шосе Ентузіастів і 1-ї Володимирської вулиці. За даними департаменту охорони здоров’я, на місце події протягом п’яти-восьми хвилин прибули дві бригади центру екстреної медичної допомоги та 15 бригад швидкої.
За фактом ДТП поліція почала перевірку. Причиною події могло стати те, що водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі, повідомляло джерело ТАСС в правоохоронних органах.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих після того, як автобус в РФ врізався в будівлю, зросла до 32 осіб.