Кількість постраждалих після того, як автобус в РФ врізався в будівлю, зросла до 32 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кількість постраждалих в ДТП з автобусом в російській Пермі зросла до 32 осіб. Інформація про це опублікована на сайті Міністерства охорони здоров’я Пермського краю в суботу. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
“За інформацією Міністерства охорони здоров’я Пермського краю, станом на 20:20 (18:20 Київ) один пасажир загинув, госпіталізовано 32 постраждалих, з них 10 дітей (дев’ять в стані середнього ступеня тяжкості, в однієї дитини важкий стан), 22 дорослих (у п’яти з них важкий стан)”, — йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв про одного загиблого та десятьох постраждалих.
Як уточнили в міністерстві, постраждалих доставили в Пермську крайову клінічну дитячу лікарню, Міську клінічну лікарню № 4, Пермську крайову клінічну лікарню, Міську лікарню № 6, Лікарню ім. Грінберга.
Нагадаємо, вдень у суботу автобус “НефАЗ”, що їхав з центру міста, врізався в бетонну стіну будівлі місцевої компанії, отримавши значні пошкодження: у нього вибито скло, з автомобіля випали поручні і речі пасажирів. За попередньою версією влади міста, ДТП сталося через несправність автобуса.
Нагадаємо, таксі в’їхало в ресторан в США, було вісім постраждалих.