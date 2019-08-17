У Росії автобус врізався в будівлю, є загиблий

ukru
22 березня, 04:30 • 51142 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 127349 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 156981 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 145977 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 219064 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157067 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 190636 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 177255 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130800 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173685 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5 м/с
28 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 69836 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 82832 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 65242 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 63676 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 31347 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 143064 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 219062 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 190635 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 177254 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145055 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 825 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 7102 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 127347 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104834 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 81442 перегляди
Актуальне
У Росії автобус врізався в будівлю, є загиблий

У Росії автобус врізався в будівлю, є загиблий

Київ • УНН

 • 10525 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Маршрутний автобус врізався в будівлю на вулиці на околиці російського міста Перм. Про це з посиланням на прес-службу МВС РФ по регіону повідомляє ТАСС, передає УНН.

"У Пермі на вулиці Новогайвінській, за попередньою інформацією, автобус маршруту № 53 допустив наїзд на будівлю", - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, загинула одна людина і 10 постраждали.

Наразі на місці НП працюють співробітники поліції.

У міністерстві охорони здоров'я регіону також повідомили про 10 постраждалих. "Попередня кількість постраждалих - 10. Інформація уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.

У відомстві додали, що травми отримали п'ятеро дітей. "У п'ятьох дітей стан середнього ступеня тяжкості", - сказали там.

За даними регіонального главку МНС РФ, автобус врізався в стовп в Орджонікідзевському районі Пермі, повідомлення про це надійшло о 15:14 за московським часом.

Нагадаємо, таксі в'їхало в ресторан в США, було вісім постраждалих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,360.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,993.82