У Росії автобус врізався в будівлю, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Маршрутний автобус врізався в будівлю на вулиці на околиці російського міста Перм. Про це з посиланням на прес-службу МВС РФ по регіону повідомляє ТАСС, передає УНН.
"У Пермі на вулиці Новогайвінській, за попередньою інформацією, автобус маршруту № 53 допустив наїзд на будівлю", - сказав співрозмовник агентства.
За попередніми даними, загинула одна людина і 10 постраждали.
Наразі на місці НП працюють співробітники поліції.
У міністерстві охорони здоров'я регіону також повідомили про 10 постраждалих. "Попередня кількість постраждалих - 10. Інформація уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.
У відомстві додали, що травми отримали п'ятеро дітей. "У п'ятьох дітей стан середнього ступеня тяжкості", - сказали там.
За даними регіонального главку МНС РФ, автобус врізався в стовп в Орджонікідзевському районі Пермі, повідомлення про це надійшло о 15:14 за московським часом.
Нагадаємо, таксі в'їхало в ресторан в США, було вісім постраждалих.