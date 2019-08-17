В России автобус врезался в здание, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Маршрутный автобус врезался в здание на улице на окраине российского города Пермь. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону сообщает ТАСС, передает УНН.
"В Перми на улице Новогайвинской, по предварительной информации, автобус маршрута № 53 допустил наезд на здание", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, погиб один человек и 10 пострадали.
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники полиции.
В минздраве региона в свою очередь также сообщили о 10 пострадавших. "Предварительное число пострадавших - 10. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что травмы получили пять детей. "У пяти детей состояние средней степени тяжести", - сказали там.
По данным регионального главка МЧС, автобус врезался в столб в Орджоникидзевском районе Перми, сообщение об этом поступило в 15:14 по московскому времени.
Напомним, такси въехало в ресторан в США, восемь пострадавших.