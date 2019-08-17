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6 марта, 19:19 • 125730 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136025 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125245 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 127562 просмотра

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В России автобус врезался в здание, есть погибший

В России автобус врезался в здание, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Маршрутный автобус врезался в здание на улице на окраине российского города Пермь. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону сообщает ТАСС, передает УНН.

"В Перми на улице Новогайвинской, по предварительной информации, автобус маршрута № 53 допустил наезд на здание", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погиб один человек и 10 пострадали.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники полиции.

В минздраве региона в свою очередь также сообщили о 10 пострадавших. "Предварительное число пострадавших - 10. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что травмы получили пять детей. "У пяти детей состояние средней степени тяжести", - сказали там.

По данным регионального главка МЧС, автобус врезался в столб в Орджоникидзевском районе Перми, сообщение об этом поступило в 15:14 по московскому времени. 

Напомним, такси въехало в ресторан в США, восемь пострадавших.

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