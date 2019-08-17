Число пострадавших после того, как автобус в РФ врезался в здание, возросло до 32 человек

“По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 20:20 (18:20 Киев) один пассажир погиб, госпитализированы 32 пострадавших, из них 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (в пяти из них тяжелое состояние)”, — говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал об одном погибшем и десяти пострадавших.

Как уточнили в министерстве, пострадавших доставили в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу № 4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу № 6, Больницу им. Гринберга.

Напомним, днем в субботу автобус “НефАЗ”, который ехал из центра города, врезался в бетонную стену здания местной компании, получив значительные повреждения: у него выбиты стекла, из автомобиля выпали поручни и вещи пассажиров. По предварительной версии властей города, ДТП произошло из-за неисправности автобуса.

Напомним, такси въехало в ресторан в США, было восемь пострадавших.