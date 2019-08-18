Автобус с туристами попал в ДТП в Москве: не менее 19 пострадавших

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37859 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118131 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128849 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120063 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124706 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127844 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 152640 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Девятнадцать человек доставлены в больницы Москвы после ДТП с туристическим автобусом, сообщили в воскресенье российскому агентству ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, информирует УНН.

“В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте”, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы для жизни пострадавших нет, сейчас проводится “полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий”.

В воскресенье утром заказной автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. По данным департамента здравоохранения, на место происшествия в течение пяти-восьми минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой.

По факту ДТП полиция начала проверку. Причиной происшествия могло стать то, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге, сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщал УНН, число пострадавших после того, как автобус в РФ врезался в здание, выросла до 32 человек.

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