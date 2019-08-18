Автобус с туристами попал в ДТП в Москве: не менее 19 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Девятнадцать человек доставлены в больницы Москвы после ДТП с туристическим автобусом, сообщили в воскресенье российскому агентству ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, информирует УНН.
“В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте”, — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что угрозы для жизни пострадавших нет, сейчас проводится “полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий”.
В воскресенье утром заказной автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. По данным департамента здравоохранения, на место происшествия в течение пяти-восьми минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой.
По факту ДТП полиция начала проверку. Причиной происшествия могло стать то, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге, сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Как сообщал УНН, число пострадавших после того, как автобус в РФ врезался в здание, выросла до 32 человек.