В Доминиканской Республике перевернулся автобус с российскими туристами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт в Доминиканской Республике, перевернулся в результате столкновения с грузовиком. По предварительным оценкам, количество пострадавших составляет 17 человек. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.
"По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 39 российскими туристами попал в аварию. Погибших нет, однако есть несколько человек с травмами различной степени тяжести", - сообщил агентству представитель дипмиссии.
Представитель посольства отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь в местных медицинских учреждениях, других временно разместят в гостиницах.
По данным местной газеты Listín Diario, в ДТП пострадали 17 россиян, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла во вторник недалеко от города Игуэй. Автобус, который отвозил туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. На место происшествия были направлены машины скорой помощи и вертолеты.
Как сообщалось ранее, автобус с туристами попал в ДТП в Москве: не менее 19 пострадавших.
Evacuados todos los pasajeros afectados. De un total de 39 pasajeros, 22 resultaron con heridas desde leve a moderadas. Se necesitó asistencia de dos helicópteros de @aeroambulancia para transportar los pacientes más graves . Aunque ya el autobús fue enderezado, el tránsito continúa retrasado en ambos sentido de la Aut . Del Coral a la altura de la entrada a Higuey . Fuente @traficoexpreso