В Аргентине школьный автобус попал в ДТП, погибли по меньшей мере 2 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Двое детей погибли во время аварии с участием школьного автобуса к югу от Буэнос-Айреса. Об этом в четверг сообщили местные издания La Nacion и Clarin, пишет УНН.
“Двое детей, 11 и 12 лет, погибли, многие получили серьезные ранения, они были доставлены в больницу”, — указали СМИ источники.
По данным СМИ, инцидент произошел рано утром в 160 км от Буэнос-Айреса. В автобусе находились 43 ребенка в возрасте от 11 до 13 лет и десять взрослых, в том числе двое водителей. Они направлялись на школьную экскурсию.
Точные причины аварии пока не установлены, но водитель транспортного средства заявил, что не справился с управлением.
Как отмечал УНН ранее, автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт в Доминиканской Республике, перевернулся в результате столкновения с грузовиком. По предварительным оценкам, число пострадавших составило 17 человек.