У Росії пасажирський автобус впав у річку: загинуло як мінімум 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Пасажирський автобус впав з моста в річку Куенга в Стрітенському районі Забайкальського краю в Росії. За інформацією екстрених служб, в результаті аварії загинули 15 осіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“За даними медичних служб, загинули 15 осіб”, — сказав співрозмовник агентства.
“У Стрітенському районі сталося падіння рейсового автобуса Сретенськ — Чита з моста в річку Куенга. За попередньою інформацією, семеро осіб важко постраждали. На місці працюють п’ять бригад швидкої медичної допомоги”, — сказали агентству в прес-службі регіонального мінохоронздоров’я.
За інформацією ДАІ, у який потрапив в ДТП автобуса лопнуло колесо.
До вильоту на місце події готується вертоліт регіонального центру медицини катастроф. Причини аварії встановлюються.
“Автобус належить індивідуальному підприємцеві, який займається туристичними поїздками”, — повідомило джерело в екстрених службах.
Він уточнив, що, за попередньою версією, водій автобуса не впорався з керуванням, пробив огорожу, і машина впала з мосту.
Всього в автобусі знаходилися 43 людини.
Як повідомляв УНН, в Аргентині в ДТП потрапив шкільний автобус.